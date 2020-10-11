Азербайджанский политолог Саадат Кадырова пригрозила России, что на её территории «могут вспыхнуть пять Карабахов».

Кадырова стала гостем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Она изначально заняла позицию ястребов войны, уверяя, что прав только Баку, который якобы является исключительно «пострадавшей» стороной, а виноваты во всем армяне, поэтому война и обстрелы городов в Карабахе (Арцахе) — оправданы. При этом Кадырова пыталась провести аналогии с российскими регионами.

«На территории России могут вспыхнуть пять Карабахов», — предупредила она.

Азербайджанская гостья отвергла обвинения в агрессии Баку и право жителей Арцаха на самоопределение. В запале она даже перешла красную черту и спросила, следует ли Краснодару отделиться от России.

«Почему вы считаете, что большинство армянского населения имеет право на то, чтобы они самоопределились?! А почему нельзя тогда было самоопределиться азербайджанским поселениям? А давайте мы дадим тогда в Краснодаре тоже самоопределиться? Не хотите?» — сказала Кадырова.

Напомним, призывы к расчленению России являются уголовно наказуемым деянием.

Ранее «Рамблер» сообщал, что азербайджанский политолог Кадырова оправдала удар по храму в Карабахе, где пострадали россияне.

На днях военные Азербайджана бомбардировали город Шуша (Шуши) в Нагорном Карабахе. Под обстрел попал православный храм, внутри которого были люди. Среди пострадавших оказались два российских военных журналиста — Юрий Котенок и Левон Арзанов. Состояние Котенка — стабильное, но тяжёлое.