Минпромторг России готовит законопроект, разрешающий регионам снять запрет для магазинов и кафе на розничную продажу алкоголя вблизи медучреждений, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — заявили в министерстве.

Инициатива должна поступить на рассмотрение в правительство в третьем квартале 2020 года, после чего ее направят в Госдуму. Если законопроект примут, каждый регион России вправе будет самостоятельно решать вопрос о снятии действующих ограничений.