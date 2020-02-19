В России могут запретить продажу пиротехники несовершеннолетними и ограничить её использование. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Законопроект разработан депутатом Олегом Лебедевым (КПРФ). Он отмечает, что несоблюдение требований безопасности при использовании пиротехнических изделий бытового назначения угрожает общественной безопасности. В связи с этим законопроект предлагает запретить продавать такие изделия несовершеннолетним и ограничить использование петард и фейерверков.

В законе о пожарной безопасности предлагается прописать, что под пиротехникой бытового назначения следует понимать продукцию, которая выпускается для использования населением.

В документе предлагается ввести запрет на использование указанных изделий в зданиях, лесах, на особо охраняемых природных территориях, на территориях особо ценных объектов культурного наследия, на кладбищах и в культовых сооружениях. Уточняется, что в населённых пунктах можно запускать фейерверки строго в специально отведённых местах на открытом воздухе, которые определят местные власти. Требования к отведению и оснащению специальных мест будут устанавливать МЧС совместно с Минздравом и Минприроды. Но при этом региональным властям предлагают дать право вводить дополнительные ограничения по использованию петард и салютов. В том числе в случае принятия документа они смогут ограничить время запуска фейерверков.

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