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Кочевники смогут зарегистрироваться в любом городе, селе или другом муниципальном образовании, в границах которых проходит маршрут их кочевий. Такой законопроект группы депутатов порекомендовали принять в первом чтении на заседании Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 14 апреля, рассказал «Парламентской газете» член этого комитета Игорь Сухарев.

Сейчас выдавать документы, подтверждающие, что человек ведёт кочевой образ жизни, и регистрировать кочевников по месту жительства в пределах муниципального района должны органы местного самоуправления муниципальных районов. Но такие органы есть не везде — например, в Магаданской и Сахалинской областях вообще нет муниципальных районов, а их территории полностью поделены между городскими округами. Аналогичная ситуация в Республике Коми и Красноярском крае — многие территории в их границах, в том числе те, где живут коренные малочисленные народы, заняты городскими округами. В итоге кочевники не могут зарегистрироваться.

Поэтому законопроект разрешает гражданину, который ведёт кочевой или полукочевой образ жизни, регистрироваться в любом из муниципальных образований, в границах которых проходят маршруты его кочевий. Это может быть город, посёлок, село, муниципальный район, городской округ и так далее. По мнению авторов документа, эти изменения позволят обеспечить кочевникам реализацию их прав и свобод.

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