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В России могут ввести новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости. Об этом пишут «Известия».

Так, данную тему собирается рассмотреть Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), куратором которой является вице-премьер Татьяна Голикова.

В случае принятия соответствующего закона, работу на дому приравняют к офисному труду. Эти виды занятости можно будет совмещать, в то время как сейчас законодательство позволяет выбрать лишь один формат.

Соответствующие изменения планируется внести в Трудовой кодекс статью "Временная удаленная работа", что сделает удаленный труд легальным.

Напомним, что ряд российских компаний приняли решение о переводе работников на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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