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Газета «Известия» со ссылкой на документ, зафиксированный в решении правкомиссии от 31 марта, сообщает, что губернаторам рекомендовано проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин.

«Проработать вопросы создания кризисных центров для женщин как меры безопасности на период разрешения конфликта, в том числе семейного, ставшего причиной насилия», — указано в тексте.

Отмечается, что губернаторам также рекомендовано разместить на своих сайтах информацию о «телефонах доверия» по вопросам семейно-бытового насилия.

10 февраля глава совета общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Андрей Цыганов оценил ситуацию с домашним насилием в России.

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