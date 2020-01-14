В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.

Так парламентарий прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина, который ранее призвал не пугать граждан роботизацией и последующей за ней массовой безработицей. По мнению Нилова, массовой безработицы не предвидится, однако рынок труда не останется без изменений.

«Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут не востребованы. Если у человека не будет желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям, это может привести к отсутствию к нему интереса как к работнику. Но ничего сверхъестественного произойти не может, я согласен с министром труда и соцзащиты», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что от появления роботов миллионы граждан не останутся без работы в одночасье. Кроме того, Нилов заверил, что человек всегда сможет добиться успеха на рынке труда, если будет заниматься самообразованием в течение всей жизни.

Видео дня. Почему женщины выходят замуж за убийц и маньяков