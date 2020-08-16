Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 969, общее количество инфицированных достигло 922 853. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число заразившихся за сутки второй раз за неделю оказалось менее 5 000. Согласно данным, суточный рост впервые опустился до 0,5%.

Количество выздоровевших

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 3 557.

Согласно данным штаба, всего выздоровели уже 732 968 пациентов, что составляет 79,4% от общего число заразившихся в РФ.