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К утру 2 апреля в России зарегистрировали 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

По данным оперштаба, 235 пациентов уже выздоровели и выписались из больниц, 30 человек с коронавирусом скончались.

За последние сутки в стране выявили 771 новый случай заражения, за 24 часа прибавилось 45 выздоровевших и шесть смертей.

Как сообщал «Рамблер», за прошлые сутки прирост пациентов с коронавирусом в России составлял 440 человек.

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