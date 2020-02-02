Правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Об этом говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ был опубликован на сайте кабмина в воскресенье, 2 февраля.

«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, <…> дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», — говорится в документе.

Постановление датировано 31 января.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, началась в китайском городе Ухань в конце декабря. По последним данным на 2 февраля, только в этой стране зафиксировали более 13 тыс. случаев инфицирования, 304 человека умерли. Предположительно, источником заболевания могло быть мясо змей, которое продавалось на местном рынке.

Первые симптомы заражения схожи с признаками ОРВИ и гриппа. Может болеть голова, наблюдаться тошнота, а на поздних этапах — повышаться температура и начаться кашель. Минздрав России выпустил памятку, в которой говорится, как защититься от этого вируса.

Российские власти рекомендуют воздержаться от посещения КНР, граждан, которые там находятся, будут эвакуировать из Китая с привлечением самолетов ВКС и через автомобильные пункты пропуска в Приморском крае. Безвизовые турпоездки между странами приостановили со 2 февраля.

1 февраля из Китая через пункты в Приморье вывезли более 50 россиян, а на следующий день — 40 человек.

Всемирная организация здравоохранения признала, что вспышка инфекции является чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Пекин ожидает, что к началу февраля эпидемия спадет.