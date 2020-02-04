Сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам. Такой пункт вписан в рабочую версию проекта федерального закона о деятельности коллекторов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Информацию подтвердили участники рабочей группы по документу и представитель Министерства юстиции России. В ведомстве объяснили, что таким образом коллекторы будут больше защищены от агрессии собеседников. В первую очередь речь идет о защите персональных данных представителей кредиторов.

Если законопроект примут в нынешнем виде, то коллекторы в разговоре смогут представляться цифровыми идентификаторами, которые присваивают им работодатели. Нынешний закон о взыскании обязывает сотрудников организаций сообщать свои имя, фамилию и отчество должнику.

Как объяснил председатель комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Иван Рыков, в настоящее время должники нередко угрожают позвонившим им коллекторам, хотя те не могут влиять на принятое решение. В банке «Тинькофф» подтвердили эту информацию, заметив, что нередко по имени можно выследить человека с помощью открытых источников.

Эксперты предполагают, что в случае вступления поправки в силу оператору станет проще общаться с клиентом и говорить в первую очередь от лица банка.

В то же время председатель юридической ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев предположил, что такой закон не позволит клиенту подать жалобу на коллектора. По его словам, большинство людей свои разговоры не записывают, а запомнить цифровой идентификатор значительно сложнее, чем имя сотрудника.

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, сопредседатель рабочей группы по законопроекту, Эльман Мехтиев не стал комментировать этот пункт, заметив, что работа над документом не закончена.

Ранее Минюст предлагал законодательно закрепить использование роботов-коллекторов с системой генерации речи, чтобы те могли отправлять голосовые сообщения и поддерживать разговор с должником.

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