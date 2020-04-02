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Количество умерших от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, на территории России увеличилось до 30. Согласно последней информации оперштаба, за минувшие сутки скончались 6 человек.

Ранее в четверг, 2 апреля, появилась информация о том, что в России количество заболевших коронавирусом превысило 3,5 тысячи человек.

За минувшие 24 часа в стране был выявлен 771 новый случай заражения COVID-19. Заболевание в общей сложности зафиксировано у 3548 жителей 76 регионов Российской Федерации.

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