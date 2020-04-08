Парашютные дивизионы холдинга «Технодинамика», входящего в госкорпорацию «Ростех», начинают пошив защитных масок и костюмов.

На данный момент процесс переориентирования пошивочных цехов проходит на трех заводах.

«Холдинг готов довести объем производства изделий до 1 млн масок в месяц с последующим увеличением», — сообщили «РИА Новостям» в пресс-службе холдинга в среду, 8 апреля.

По словам гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова, выпуск защитных изделий не скажется на выполнении ГОЗ и других обязательств перед партнерами.

Также к пошиву привлекли АО Ивановский парашютный завод «Полет», АО «Солнечногорский механический завод» и АО «НИИ парашютостроения».

Так, «Полет» выпустит 80 тыс. масок и 220 тыс. защитных костюмов в ближайшие две недели, солнечногорский завод приступил к поставкам индивидуальных средств защиты для ряда российских промышленных предприятий, завершены подготовительные работы в «НИИ Парашютостроения».

Отмечается, что швейные мощности трех предприятий уже готовы к выпуску защитных масок, в ближайшие 2–3 недели будут изготовлены более полумиллиона изделий. В дальнейшем объем выпускаемой продукции будет увеличиваться.

26 марта министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу. По его словам, до 30 апреля будут построены восемь центров: в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая — достроены остальные.

7 апреля Шойгу назвал строительство таких центров важнейшей задачей.