Первого отечественного робота для дойки коров разработали сотрудники Федерального научного агроинженерного центра ВИМ. Он «узнаёт» каждую питомицу по специальному чипу, ухаживает за выменем, подкармливает животное и лишь после этого приступает к дойке при помощи специальной руки-манипулятора. В итоге, по сравнению с обычной механизированной дойкой производительность молочной фермы может возрастать на 15-20%, как и качество самого молока.

Как рассказал «» заведующий лабораторией автоматизированных систем доения и первичной обработки молока Владимир Кирсанов, доильный аппарат представляет собой небольшой домик-станок, в который корова заходит самостоятельно. Конструкция предполагает некоторую изоляцию животного, чтобы его не беспокоили сородичи.

Робот-доярка не хуже человека узнает каждую питомицу по специальному чипу на ошейнике. «Зная» по введенной ранее программе продуктивные свойства конкретной коровы, робот выбирает для нее индивидуальное меню для подкормки. Пока буренка жует и успокаивается, рука-манипулятор выводится под вымя. На ней установлена 3D-камера, которая распознает все четыре соска. Начинается подготовка их к доению. Этот процесс, по словам Кирсанова, очень ответственная часть мероприятия. До закрепления последнего стакана к соскам должно пройти не больше одной минуты. Это обусловлено физиологией животного, у которого в течение минуты вырабатывается необходимое количество гормона окситоцина, который еще называют гормоном молокоотдачи. Кстати, западные аналоги нашего робота нарушают эту «заповедь» грамотного доения, — почти у всех время подготовки вымени существенно превышает минуту, что снижает удои.

После закрепления стаканов они не сразу подключаются к процессу дойки. Сначала обмывают соски, выдаивают первые струйки молока и отделяют их в отдельную тару, чтобы в основную попало только чистое молоко.

Затем начинается собственно дойка. За счет того, что каждый из четырех стаканов выдаивает свою долю вымени до конца (что при обычной механизированной дойке случается не всегда) в нем не остается молока, а значит — корове не грозит мастит (воспаление вымени). Это распространенное в коровниках заболевание по всей ферме снижает удои в целом на 15-20 процентов. В итоге кроме качества и количества молока фермеры, использующие робота, увеличивают продуктивное долголетие коровы.

Первые готовые образцы робота-доярки инженеры ВИМа обещают продемонстрировать на сельскохозяйственной выставке уже этой осенью.