Правительство РФ разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые позволят ввести единую модель формирования структуры труда. Об этом 12 января рассказала глава Министерства просвещения Ольга Васильева.

По ее словам, в некоторых регионах реальная зарплата без учета надбавок является крайне низкой, так как субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, надбавки и премии, не учитывая рекомендации ведомства.

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты туда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки. <…> Далеко не все эту пропорцию – «70 на 30» — соблюдают. Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку», — цитирует Васильеву «Российская газета».

Министр указала, что по инициативе вице-премьера Татьяны Голиковой начались разработки поправок в Трудовой кодекс, благодаря которым появится единая модель формирования структуры оплаты труда. Изменения позволят прописать базовые гарантии по зарплатам, в том числе, учителей на федеральном уровне.

Кроме того, Васильева указала, что новые школьные стандарты (ФГОС) должны снизить нагрузку на учителей более чем на 30%. По ее словам, педагоги должны вести только четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.

6 декабря в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре рассказали «Известиям» о планах привести к единому знаменателю зарплаты российских учителей и создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Отмечалось, что реализация проекта может занять около одного года.