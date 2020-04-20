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Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в новый блок поправок в Гражданский кодекс войдут статьи о соседских правах.

«В основу действия соседских прав положен принцип разумного терпения. Начнем с того, что под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей», — сказал Крашенинников в интервью «Российской газете».

«Как следует из проекта [поправок в ГК], собственник должен терпеть воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов. А при отсутствии нормативов — разумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая», — рассказал Крашенинников.

«Можно терпеть дым и шум с соседнего участка, пока все в пределах нормы. Но нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя небоскреб», — разъяснил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

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«Уважение должно быть обоюдным. Когда исходящее с соседнего участка воздействие превышает нормативы или выходит за указанные пределы, соседи вправе требовать устранения нарушений. Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», — обратил внимание парламентарий.

«Содержанию соседских прав посвящена отдельная статья [Гражданского кодекса]. Например, собственник обязан не углублять свой земельный участок таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры. Не сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец на соседнем участке. Не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению соседнего участка. Нельзя осуществлять на своем участке посадки таким образом, что это может ухудшить состояние соседнего участка, нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений. И так далее», — рассказал Крашенинников.

«Типичное нарушение соседского права: возвести какой-то объект, который мешает соседу использовать участок. (…) Согласно проекту [поправок в Гражданский кодекс, детально прописывающих права и обязанности соседей], собственнику запрещено возводить здания или сооружения, в отношении которых очевидно, что их существование повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок», — сообщил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

«Проектом предусматривается, что собственник в том числе обязан снести здание или сооружение, оказывающее недопустимое воздействие на соседний участок. А соседи вправе требовать, чтобы собственник соседнего участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы», — обратил внимание парламентарий.

«Поэтому сейчас появятся правила, регламентирующие соседские отношения, и на их основе будет вырабатываться судебная практика. Регламентированы даже такие детали, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок. По умолчанию — собственник того участка, на который упали плоды. Впрочем, соседи могут заключить между собой соглашение и обговорить этот вопрос», — разъяснил Крашенинников.

«Хочу заметить, что, хотя соседские права и волнуют многих людей, они составляют лишь небольшую часть готовящегося проекта. В целом новый блок поправок подробно прописывает вещные права, вводит новые институты. Мы делаем новый шаг в нормативном развитии права частной собственности, а значит, и в защите прав собственников. По сути, мы сейчас логично завершаем процесс, начавшийся 25 лет назад», — резюмировал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Напомним, с 29 октября 2019 года вступили в силу налоговые льготы для дачников, которые Госдума 12 сентября приняла в третьем, окончательном, чтении. Принятым законом вносятся изменения в положения Налогового кодекса, устанавливающие налоговые льготы и налоговые ставки в отношении жилых домов, дополнив их соответствующими положениями о садовом доме.

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