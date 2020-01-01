Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключения составляют случаи, когда такие собаки находятся на огороженной частной территории. Тогда при входе на данную территорию должна быть сделана предупреждающая надпись. Также в России запрещены контактные зоопарки и содержание диких животных дома. Соответствующий закон вступил в силу 1 января.

В число собак, признанных потенциально опасными, входят, в частности, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды и питбульмастиф. Что касается контактных зоопарков, то диких животных, которых содержат с нарушением установленных законом требований, например, в квартире, будут забирать у владельцев и возвращать в естественную среду обитания. В список таких животных входят, в частности, тигры, львы и королевская кобра. Также вступают в силу требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

Одновременно владельцы приютов будут нести за животных ту же ответственность, что и хозяева. Закон запрещает умерщвлять животных в приюте, за редким исключением. Бездомных животных будут отлавливать, стерилизовать и возвращать обратно на улицу со специальной меткой. Тех животных, у которых есть, например, ошейник с данными владельца, должны будут вернуть хозяину.

Отлов животных должен будет сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о зверях, попавших в приюты. Вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников.

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