Министерство здравоохранения России внесло коррективы в работу медучреждений на период эпидемии, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Целью изменений стала профилактика и снижение рисков распространения коронавируса. Соответствующий приказ ведомства предусматривает создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам лечения тяжёлых и осложнённых форм гриппа.

Новая структура будет образована на базе одного из уже существующих российских НИИ. Кроме этого, Минздрав утвердил требования к условиям госпитализации пациентов с ОРВИ в случаях её среднетяжёлого и тяжёлого течения. В таких случаях пациентов должны начать проверять не только на COVID-19, но и на грипп.

До того момента, пока не получены результаты исследований на коронавирус, пациентов и граждан с внебольничной пневмонией будут госпитализировать в боксы, боксированные палаты или в палаты со шлюзом и санузлом. В случае выявления у человека COVID-19, его должны переводить в специализированную медицинскую организацию.

Ранее сообщалось о том, что в российский аптеках скоро появятся два препарата от коронавируса, которыми можно будет лечиться на дому.