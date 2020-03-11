В ведение МЧС передано оказание финансовой помощи, она будет рассматриваться только после обращений руководителей регионов.

Как пишет ТАСС, изменились и критерии классификации ЧС. Теперь к федеральному уровню относятся чрезвычайные ситуации с материальным ущербом более 1,2 млрд рублей против прежних 500 млн

Всего в России установлено шесть видов ЧС в зависимости от их последствий: локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального характера.

В МЧС надеются, что нововведения упростят бюрократическую работу. Регионы смогут начислять пострадавшим деньги из своего бюджета, компенсируя затраты при помощи федеральных выплат.

Видео дня. Алкогольная утечка: шампанское полилось из крана в домах