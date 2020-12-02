Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в следующем году на ЕГЭ сократят количество очных наблюдателей и расширят программу онлайн-наблюдения. Об этом сообщает ТАСС.

«В нынешних условиях понятно, что, скорее всего, выпускные экзамены следующего года тоже будут нестандартными», — подчеркнул Музаев.

Он подчеркнул, что здоровье участников и организаторов ЕГЭ должно быть приоритетом, но при этом знания выпускников необходимо оценить объективно.

«Чтобы максимально обезопасить организаторов и участников экзаменов, количество очных выходов общественных наблюдателей мы сократим», — объяснил Музаев.

Он напомнил, что во всех классах, где сдают ЕГЭ, есть видеонаблюдение. В 2020 году онлайн-трансляции велись из 98 процентов аудиторий. Ситуационно-информационные центры (СИЦ) для общественного наблюдения открывают на базе существующих компьютерных классов и электронных библиотек.

Как сообщал «Рамблер», исследование образовательной компании Maximum Education показало, что в 2020 году баллы ниже ожидаемых получили 45 процентов сдававших ЕГЭ.

Почти четверти выпускников после получения результатов ЕГЭ пришлось изменить планы и подать документы в вузы ниже уровнем.