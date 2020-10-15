После общественных консультаций в России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля. Об этом «Известиям» сообщили в Центробанке.

«Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковском счетах. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях», — говорится в сообщении.

В ЦБ также заявили, что цифровой рубль будет иметь более низкие комиссии по сравнению с другими безналичными способами платежей и расчетов. Кроме того, цифровой рубль можно будет использовать без наличия интернета.

Как сообщалось, цифровой рубль может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными. Об этом сообщается в докладе Банка России.