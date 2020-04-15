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Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в эфире НСН рассказал, что все предприятия работают в полную силу.

Темпы роста продаж игристых вин в РФ за первую неделю обязательной самоизоляции стали снижаться, а водки — расти. Такие данные представила исследовательская компания Nielsen. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в эфире НСН раскритиковал исследования, заявив, что точной информацией владеет только Росалкогольрегулирование.

«Ничего общего эта информация с реальным употреблением водки не имеет. У нас только единственный источник, который со стопроцентной точностью фиксирует потребление. Это Росалкогольрегулирование, система называется ЕГАИС, через нее проходит абсолютно вся алкогольная продукция, поэтому у них самая точная информация. За март 2020 года было продано алкогольной продукции, в том числе водки, меньше, чем в марте 2019 года на 0.7%. А увеличение в первой неделе апреля связано, скорее всего, с тем, что водку используют как дезинфектор, потому что она дешевле обычных дезинфецирующих средств. Никакого фиксации объема не существует. Предприятия алкогольной отрасли как и все предприятия пищевой промышленности работают на сегодняшний день. Никакого дефицита нет», — добавил он.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что в условиях пандемии алкоголь можно использовать для дезинфекции рук. Однако стоит помнить, он сушит кожу и, как следствие, на ней появляются микротрещины — они могут служить «воротами» для инфекции.

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