В России может появиться черный список, в который попадут люди, пытающиеся реабилитировать нацизм. Соответствующее предложение появилось в докладе Московского бюро по правам человека.

Согласно документу, в перечне окажутся политики, историки и депутаты, занимающиеся реабилитацией нацистской идеологии. Также авторы доклада предлагают провести детальную инвентаризацию памятных мест и мемориалов советским военным, а также составить «красную книгу» памятников.

«Предлагается активизировать выработку совместных резолюций, осуждающих расизм, ксенофобию, пропаганду национализма, нацизма, отрицание холокоста», — цитирует газета «Известия» еще один пункт из документа.

Как отмечают в Московском бюро по правам человека, такие предложения связаны с тем, что накануне памятной даты участились случаи вандализма и искажения исторической памяти.

В объединении отмечают, что с символами Победы борются политики из Польши, Чехии, Украины и стран Балтии. Руководитель Бюро подчеркнул, что только в Польше за последние 22 года уничтожили 420 памятников.

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