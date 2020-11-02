Минпромторг России предложил запретить госзакупки масок из других стран. Исключение составляет ЕАЭС.

Минпромторг РФ предложил запретить до 31 декабря следующего года закупать медицинские маски из-за рубежа, за исключением стран, которые входят в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство отметило, что отечественные производители полностью обеспечивают необходимость россиян в медицинских масках. Кроме того, уточняется, что сейчас некоторые из них прекращают производство масок, так как спрос на средство защиты отсутствует. В настоящее время на отечественных складах находится около 141 миллиона медицинских масок.

Напомним, что правительство России в конце апреля приняло постановление, которое запрещает допуск промтоваров из других стран к госзакупкам. Также документ запретил закупать импортные товары для военных нужд страны. Однако постановление не распространяется на продукцию стран, которые входят в ЕАЭС, пишет «Комсомольская правда».

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что носить перчатки для защиты от коронавируса неэффективно. Главный инфекционист РФ считает, что лучше использовать антисептики.