В скором времени собственников квартир может ждать новая проверка, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Известия. Она может коснуться состояния электрической проводки.

Если сейчас за её безопасность отвечают жильцы, то, согласно предложению председателя комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светланы Разворотневой, нужно предусмотреть привлечение к персональной ответственности проверяющих лиц, а саму проверку стоит сделать плановой и обязательной.

Общественник уже направила свою идею главе Минстроя Иреку Файзуллину. Как отметил главный инженер компании по строительству и монтажу линий электропередач «Олармик» Михаил Аристов, именно изношенное состояние электросетей является самой частой причиной замыканиям и, как следствие, 80-90% пожаров в жилом фонде по всей России.

Эксперт также добавил, что средний срок службы проводки не превышает 30 лет, однако, из-за больших нагрузок от современных электроприборов она может выйти из строя быстрее.