Роспотребнадзор предложил продлить до 1 января 2022 года санитарные требования к организациям, работающим с детьми, введенные из-за пандемии коронавируса. Проект постановления ведомства размещен на портале правовой информации.

В проекте предлагается изменить срок постановления, принятого 30 июня. Согласно ему, в детских организациях запрещено проводить массовые мероприятия «с участием различных групп лиц».

Постановление также вводит обязательное измерение температуры у детей и закрепляет за одним классом определенный кабинет в школе, где проходит большинство уроков. Среди обязательных условий также — наличие антисептиков при входе, в столовых и санузлах.

При этом дистанционное обучение в школах останется в ведении регионов.

Документ также предусматривает, что группы в детских садах должны быть изолированы друг от друга, а обрабатывать игрушки необходимо ежедневно.

Если постановление будет принято, эти требования продлят до 1 января 2022 года.

«Рамблер» писал, что вспышка заболеваемости COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. В России число заболевших превысило 2,1 млн человек.

Ранее на фоне роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин распорядился перевести учеников средних и старших классов на дистанционное обучение. Позднее власти Москвы приняли решение продлить «дистанционку» в 6-11 классах до 6 декабря.