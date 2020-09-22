В Государственной думе выступили с новой инициативой.
С новой идеей выступил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает KONKURENT.RU.
Как пояснил парламентарий, на данный момент в России ситуация начинает складываться так, что высшее образование становится доступно только определенным категориям граждан, а именно тем, у кого есть средства на поступление в вуз.
При этом парламентарий отметил, что такое положение дел противоречит Конституции РФ.
«Еще совсем недавно у нас любой государственный вуз принимал, допустим, на первый курс — три группы бюджетные, одну — коммерческую. Сегодня уже наоборот: только одна группа остается бюджетная, а три — платных. Получается, что при норме Конституции, в которой гарантируется бесплатное высшее образование на основании конкурса, у нас 60% выпускников в вузах по итогам 2019 года, ну и в 2020 году также, получили образование за деньги. Почему? А потому, что у нас высшие учебные заведения считают возможным и очень правильным для себя зарабатывать на студентах», — рассказал Миронов.
По мнению главы «Справедливой России», высшее образование «становится соразмерно материальному положению».
«Мы считаем, что государственное высшее учебное заведение обязано обеспечивать получение высшего образования бесплатно. Есть частные вузы, вот там пускай взимают плату», — заявил Миронов.