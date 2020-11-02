Сорвавший похороны россиянки священник из Липецкой области утверждает, что был трезв. Об этом заявил руководитель информационного отдела Елецкой епархии, иеромонах Сергий (Волков), передает РИА Новости.

Так Сергий ответил на обвинения в адрес священника в пьянстве со стороны участников похорон. Он также подтвердил, что священнослужитель относится к Елецкой епархии, и подчеркнул, что там не знают, говорит ли священник правду. Иеромонах не исключил, что родственники усопшей восприняли ситуацию слишком эмоционально из-за нервного напряжения.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

«Но в любом случае поведение священнослужителя не должно быть таким, как мы видим, там все-таки и брань присутствует», — заключил он.

1 ноября в соцсетях появилось видео, на котором священник ругается с людьми, пришедшими на похороны учительницы. На записи он спорит с одним из прихожан и называет его «чмом», после чего они начинают драться, нецензурно высказываясь в адрес друг друга. Некоторые из очевидцев говорят, что священник нетрезв и «абсолютно неадекватен» — по их словам, это и стало причиной конфликта. В пресс-службе Елецкой епархии сообщили, что 2 ноября состоится обсуждение поведения священнослужителя.