120 тысяч гектаров – столько леса вырубается в России ежегодно по данным Минприроды. И еще 30 тысяч гектаров зеленых насаждений страна каждый год теряет из-за перевода земель лесного фонда в другие категории. Чтобы сохранить «легкие планеты», ведомство решило изменить правила лесовосстановления.

Посадки новых деревьев взамен вырубленных для сохранения лесного фонда недостаточно, считают в Минприроды. За молодыми саженцами нужен еще и тщательный уход. В противном случае все труды напрасны. Новые сосны и березы не приживаются: либо страдают от засухи или подтоплений, либо их вытесняют сорняки и более живучие, но менее ценные породы деревьев. Однако по нынешнему закону агротехнические мероприятия в обязанности тех, кто рубит лес, не входят. Лесозаготовительные предприятия должны только компенсировать нанесенный природе ущерб, высадив столько же деревьев, сколько спилили. На это закон дает лесорубам год.

Природоохранное ведомство придумало компромисс. Чиновники разработали поправки в Лесной кодекс. В них говорится об увеличении срока компенсационных посадок до трех лет. В обмен на такую льготу лесорубам придется ухаживать за каждым новым деревом: поливать, обрабатывать от вредителей, рыхлить почву и бороться с сорняками. Причем в первые два года жизни юного леса заботиться о саженцах придется дважды в год.