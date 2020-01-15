В России могут принять поправки в Конституцию России, предложенные главой государства Владимиром Путиным, без референдума. Такую возможность допустила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

Она выразила сомнения по поводу того, что дело дойдет до референдума. По ее мнению, для этой цели лучше подойдут другие формы всенародного голосования.

«Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется, скорее всего», — подчеркнула Памфилова, добавив, что этот вопрос нужно изучить более предметно и внимательно.

Ранее ЦИК выпустила заявление, в котором отмечалось, что голосование по поводу внесения поправок в основной закон может быть организовано в 2020 году. Такое развитие событий возможно при условии оперативного решения вопроса о формате народного волеизъявления и наличия сформулированных вопросов. В свою очередь, сенатор Владимир Полетаев считает, что голосование может быть проведено вместе с выборами в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

Ранее в среду, 15 января, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент России заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в основной закон. Глава государства отказался менять Конституцию 1993 года, однако предложил ряд поправок.

Парламентарии и правительство пообещали не «откладывать в долгий ящик» работу над поправками в Конституцию.

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