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Российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что новый учебный год в вузах может начаться в дистанционном режиме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир «России 24».

Так Фальков ответил на вопрос, снимут ли карантин в вузах к 1 сентября.

Министр подчеркнул, что его ведомство рассматривает разные варианты развития событий и не исключает, что учебный год придется начать онлайн.

Как писал «Рамблер», ранее из-за ситуации с коронавирусом российских школьников отправили на каникулы с 23 марта по 12 апреля. Позже обучение возобновилось в дистанционном формате.

Также в России перенесли сроки проведения ЕГЭ. Первый экзамен должен был состояться 25 мая, но его передвинули на 8 июня.

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