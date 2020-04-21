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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что исключить искусственное происхождение нового коронавируса пока нельзя. Об этом она рассказала в интервью Владимиру Познеру, выпуск его программы опубликован на сайте «Первого канала».

По словам Скворцовой, новый коронавирус на 94 процента схож с вирусом, вызывающим атипичную пневмонию. Однако у них есть и отличия, в новом коронавирусе есть фрагменты ретровирусов, в том числе ВИЧ.

«Нужно не гадать, а нужно очень серьезные провести исследования. Исключить нельзя ни одну, ни другую версию [происхождения вируса — прим.ред.]», — подчеркнула она.

Как писал «Рамблер», ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на анонимные источники, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухане.

По версии собеседников канала, новый коронавирус был создан в уханьской лаборатории не в качестве биологического оружия, а для демонстрации того, что способности Китая по выявлению вирусов и борьбе с ними равны или превышают возможности США.

Французский вирусолог и один из первооткрывателей ВИЧ Люк Монтанье предположил, что появление нового коронавируса стало результатом работы молекулярных биологов, которые пытались создать вакцину против ВИЧ и допустили утечку.

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