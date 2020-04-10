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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 [возбудитель коронавируса] в культуре клеток в концентрации 2 микрограмма на литр. Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека», — пояснила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

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