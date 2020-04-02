СПОРТ

В России до 31 мая приостановлены все футбольные соревнования

08:06 02/04/2020

Бюро Исполкома Российского футбольного союза (РФС) в ходе заседания, прошедшего в среду, решило из-за угрозы распространения коронавируса приостановить все соревнования до 31 мая.

«Приостановить с 17 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований», – подчеркивается в заявлении, размещенном на сайте организации.

Напомним, ранее из-за угрозы распространения инфекции было решено приостановить проведение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Согласно последней информации Университета Джона Хопкинса, от COVID-19 в мире скончались более 45 тысяч человек, 189 тысяч выздоровели. Общее число заболевших – 893 тысяч. 2777 случаев заражения зафиксировали в России.



