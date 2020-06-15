Число безработных граждан в России к 1 июня выросло до 4,5 млн. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в понедельник, 15 июня.

«На 1 июня в Российской Федерации, по предварительным данным Росстата, свыше 4,5 млн безработных граждан. За два прошедших месяца численность безработных увеличилась почти на 1 млн 50 тыс. человек. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тыс. человек», — сказал Котяков на совещании президента России Владимира Путина о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Он отметил, что с средины апреля до конца мая в среднем в неделю регистрировали порядка 220-250 тыс. безработных россиян, однако за первые две недели июня только около 150 тыс. человек в неделю. «Таким образом, мы видим, что у нас рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился», — подчеркнул Котяков.

По его словам, в России в неделю в среднем находят работу более 300 тысяч человек. Министр заявил, что уже третью неделю подряд замедляется прирост числа организаций, которые планируют уволить сотрудников или перевести на неполную рабочую неделю.

Котяков добавил, что стабилизация ситуации на рынке труда по планам должна наступить в четвертом квартале 2020 года.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на три месяца возможности получения пособия по безработице. Кроме того, он распорядился назначать пособия и выплаты гражданам без предоставления ими справок.

Кроме того, Министерство финансов России 9 июня перечислило Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.

В конце мая Котяков предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице в три раза, до 4,5 тыс. рублей, на срок до 1 октября.