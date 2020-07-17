Российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, сообщил председатель совета директоров и основатель «Р-Фарм» Алексей Репик.

«Мы это свое намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности «Р-Фарм» для реализации проекта», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Репика, "Р-Фарм" станет своеобразным хабом для поставок вакцины в многие страны: на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Европу и СНГ— в 30-50 стран.

«Естественно, Россия всегда для нас высший приоритет», — подчеркнул основатель «Р-Фарм».

В Великобритании вакцины от COVID-19 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. В Оксфорде испытания на людях начались с 23 апреля, партнером исследований выступает фармацевтическая компания AstraZeneca.

«Р-Фарм» специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории России, а также в странах СНГ, в США, Германии и Японии. Среди акционеров — японская компания Mitsui, долей «Р-Фарм» также владеет РФПИ через Российско-японский инвестфонд.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.