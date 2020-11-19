Роскомнадзор может получить право блокировать сайты за цензуру в отношении российских средств массовой информации. Об этом сообщает ТАСС.

Некоторое время назад группа депутатов Государственной думы подготовила и внесла на рассмотрение проект закона о введении статуса «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям прав и свобод граждан России», праве Генеральной прокуроры присваивать его в том числе за дискриминацию в отношении материалов российских СМИ и праве Роскомнадзора частично или полностью блокировать доступ к таким ресурсам.

Авторы законопроекта мотивировали необходимость его принятия многочисленностью фактов (около 20 с апреля 2020 года) необоснованного ограничения некоторыми ресурсами (в том числе Twitter, YouTube и Facebook) доступа граждан России к информации российских СМИ (в том числе RT, «Крым 24» и РИА Новости).

«Ответственность за нарушение этого закона предусмотрена прежде всего КоАП. Разброс суммы штрафа от нескольких тысяч до трех миллионов рублей», — рассказал соавтор законопроекта Антон Горелкин.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в ограничении распространения материалов журналиста Владимира Соловьева — с октября ролики его YouTube-канала «Соловьев Live» перестали попадать в раздел «В тренде». Служба потребовала от компании Google снять ограничения.