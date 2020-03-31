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Госдума в трех чтениях одобрила законопроект, которые вводит максимальное наказание в пять лет тюрьмы за фейки о коронавирусе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новый документ ввод в Уголовный кодекс России статью 207.1 о наказании за публичное распространение заведомо ложной информации о ЧС и эпидемиях, угрожающих людям, или о мерах, принимаемых властями.

Статья предусматривает штрафы от 300 до 700 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ, до года исправительных работ или до трех лет тюрьмы.

Также вводится статья 207.2 о наказании за ложную информацию, нанесшую по неосторожности вред здоровью человека. За это грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, принудительные работы на срок до трех лет или столько же лет тюрьмы.

Если фейк по неосторожности повлек смерть человека или другие тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 до двух миллионов рублей, виновного могут отправить на принудительные работы на пять лет или в тюрьму на тот же срок.

Как сообщал «Рамблер», Госдума 31 марта одобрила в трех чтениях законопроект, вводящий штрафы до двух миллионов и до семи лет тюрьмы за нарушение карантина, спровоцировавшее серьезные последствия.

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