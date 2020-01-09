Реализация немаркированных медикаментов, которые поступили в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания их срока годности.

Правительство России утвердило поправки в постановление, уточняющие сроки запуска маркировки лекарств. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, участники оборота медицинских препаратов должны зарегистрироваться в информационной системе маркировки с 1 января до 29 февраля 2020 года.

Далее они должны получить регистратор выбытия — устройство фиксации факта выбытия препарата из системы. Поликлиникам и больницам необходимо подать заявку на получение этого устройства оператору системы Центру развития перспективных технологий до 15 февраля этого года. В свою очередь импортерам и производителям нужно подать заявку на получение регистратора эмиссии кодов до 1 мая 2020 года.

В документе уточняется, что с 1 июля в России будет запрещен оборот лекарственных препаратов без цифровых кодов. Продажа немаркированных медикаментов, которые поступили в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания их срока годности.

В пресс-релизе ЦРПТ сообщается, что оператор начнет взимать плату за выдачу кодов с 1 июля. Компании, которые уже были зарегистрированы в системе ЦРПТ и имеющие необходимое оборудование могут начать маркировать свою продукцию с 1 января.

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