Для клиентов предусмотрены и дополнительные возможности: к примеру, при необходимости использования заемных средств они смогут дистанционно подать заявку в один из банков, входящих в перечень партнеров автоконцерна. Таким образом, онлайн-площадка предлагает такой же набор услуг, как и «обычный автосалон», за исключением одной — участие в тест-драйвах не предусмотрено.

«Представители китайской компании уверяют, что после завершения сделки автомобиль проходит процедуру дезинфекции, а затем доставляется в удобное для покупателя место на эвакуаторе. В онлайн-магазине предусмотрены скидки для тех, кто решил забронировать машину. Например, Tiggo 4, 7 и 8 можно приобрести с выгодой от 15 до 40 тыс. рублей, а дисконт на Tiggo 3 и 5 варьируется в диапазоне от 85 до 250 тыс. рублей», — пишет издание «Новые автомобили».

Напомним, в период с 28 марта по 5 апреля текущего года в России по указу президента вводятся «каникулы», такое решение обусловлено распространением инфекции коронавируса. Во время длинных выходных возможность онлайн-покупки станет более востребованной. Виртуальными шоу-румами в РФ располагают несколько автопроизводителей, но среди них только Chery предоставляет сервис по доставке купленных транспортных средств клиентам. Вполне вероятно, что к запуску такого «расширенного функционала» бренд подтолкнули примеры коллег, работающих в Китае. Например, компания Geely, по данным «РГ», задействует в онлайн-продажах даже дроны.