Бегать по инстанциям и собирать стопки справок, чтобы добиться назначения социальной выплаты от государства, больше не придется. Чиновники переходят на проактивный режим работы, при котором все положенные человеку льготы, блага и средства будут предоставляться ему автоматически или с минимальными усилиями с его стороны. Материнский капитал и пенсия для инвалидов станут одними из первых выплат, оформление которых будет максимально упрощено.

«Раньше органы Пенсионного фонда могли рассматривать заявление о выдаче материнского капитала до месяца, а при возникновении вопросов и сложностей — до двух месяцев. Теперь у нас есть пять дней на оформление и десять дней на то, чтобы согласовать его использование», — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании общественного совета ведомства.

«Чтобы добиться такой скорости, нам пришлось провести цифровую трансформацию работы Пенсионного фонда, а также взаимодействия с другими государственными структурами — ФНС, органами опеки и попечительства, ЗАГСами. Причем речь идет не только о делах будущего, но и ретроконверсии всех имеющихся баз данных», — отметил он.

В результате сразу после того, как родители зарегистрируют ребенка в ЗАГСе, начнется работа по назначению материнского капитала. Пойдут автоматические запросы во все необходимые инстанции, и уже максимум на пятый день в личном кабинете на портале госуслуг у мамы появится запись "вам оформлен материнский капитал".

Примерно по такой же схеме будет организован процесс использования материнского капитала на приобретение жилья. Минтруд уже ведет работу со Сбербанком, ВТБ и Дом.РФ, чтобы при обращении молодых родителей за ипотекой им не надо было самим собирать пакет документов. Весь информационный обмен произойдет в автоматическом режиме. А после регистрации права собственности на жилье в Росреестре кредитные организации автоматически перечислят все деньги адресатам.

«У нас есть три главных канала: Единый портал госуслуг, органы соцзащиты и МФЦ, — добавил Котяков. — Есть стратегическая задача сделать так, чтобы все свои проблемы гражданин мог решить с их помощью».

Аналогичная схема будет применяться и при назначении пенсии по инвалидности. После обращения в бюро медико-социальной экспертизы заявка на оформление пенсии сразу будет отправляться дальше.

«Сейчас гражданам с установленной инвалидностью приходится посещать три, четыре, а то и пять учреждений, чтобы оформить положенные по закону выплаты. Понятно, что людям с особенностями здоровья это не слишком просто, — объяснил министр. — Наша задача — максимально упростить все процедуры, чтобы человеку было удобно. Бюро МСЭ будет автоматически передавать в ПФР информацию об освидетельствовании человека и установлении ему группы инвалидности — на основании этих сведений будет назначаться пенсия. Таким образом, человек перестанет быть курьером между различными органами. Новая система заработает с 1 июля 2021 года».

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