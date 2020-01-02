В новогодней лотерее в РФ помимо 1 миллиарда рублей, который выиграл билет из Москвы, были разыграны призы по 1 миллиону рублей — их получат 99 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Столото».

Какую сумму получит выигравший миллиард рублей москвич

«Помимо 1 миллиарда рублей было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников», — отметили в пресс-службе распространителя лотереи.

Москва и Московская область заняли первую строчку в рейтинге самых везучих регионов по количеству миллионеров: здесь по 1 миллиону рублей выиграли сразу 20 жителей.

В топ самых везучих регионов по количеству миллионеров новогоднего розыгрыша попали также Санкт-Петербург (7 миллионеров), Республика Башкортостан (6 миллионеров), Ростовская область (5 миллионеров), Свердловская и Новосибирская области (по 4 миллионера).

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28 801 695 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3 507 979 503 рубля.

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