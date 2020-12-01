В России 79% заболевших коронавирусом лечатся амбулаторно, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 79% пациентов. В стационарных учреждениях находятся в общей сложности 217 тысяч пациентов, 16 тысяч пациентов это с коронавирусной инфекцией, с подозрением на нее. И 16 тысяч пациентов с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики этиологического компонента развития данного заболевания», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.