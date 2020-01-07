Около 40% неверующих планируют отметить один из главных христианских праздников — Рождество Христово, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.

По данным ВЦИОМ, в этом году отметить Рождество планируют три четверти россиян.

Среди православных собираются праздновать 86% опрошенных, среди последователей других конфессий — 36%, среди неверующих — 40%. В исследовании также уточняется, что рождественский пост соблюдают лишь 9% православных россиян, 90% — не соблюдает и 1% затрудняется ответить.

По данным ВЦИОМ, в опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет на территории РФ. Метод опроса — телефонное интервью.

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