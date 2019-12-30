Уходящий 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 30 декабря.

«Для территории России нынешний год будет самым теплым за всю историю наблюдений», — цитирует слова синоптика «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что этот год стал самым теплым в том числе и для Москвы. Несмотря на отсутствие максимумов температур в столице, в среднем в году было теплее нормы.

Ранее в декабре Вильфанд спрогнозировал, что уходящий год может побить все рекорды по теплу за историю метеонаблюдений в России. По его словам, 11 месяцев этого года уже стали самыми теплыми в истории Москвы.

20 декабря синоптик советовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю, отметив, что температура воздуха в городе будет доходить до шести градусов выше нуля.