В Росреестре объяснили причину сбоев в системе выдачи сведений по некоторым видам выписок, которые наблюдались в декабре 2019 года.

В связи с необходимостью подведения итогов года резко возросло количество запросов на сайте Росреестра со стороны федеральных, региональных и местных органов власти, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в последние месяцы прошлого года существенно увеличилось количество запросов со стороны Федеральной службы судебных приставов, что привело к задержке в их обработке.

В Росреестре также пожаловались на дополнительную нагрузку со стороны сайтов-двойников, которые используют роботов для формирования запросов и собирают сведения для дальнейшей их перепродажи.

«На работоспособность электронных сервисов Росреестра повлияла и необходимость перехода с 10 января на новые тарифы по предоставлению сведений из ЕГРН, а также смена банковских реквизитов по оплате за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, филиалами ФГУП «ФКП Росреестра», — говорится в сообщении учреждения.

Ранее, 15 января, в Росреестре опровергли информацию ряда Telegram-каналов, о том, что ведомство утеряло часть базы данных владельцев недвижимости в Москве.