Финансирование государственного проекта «Чистый воздух», направленного на повышение качества воздуха в российских городах, могут уменьшить на 15 млрд рублей. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил источник в Росприроднадзоре.

«Проект «Чистый воздух» может потерять 15 млрд рублей. Решение не принято, но именно эта цифра в данный момент обсуждается», — приводит слова источника «РИА Новости».

Проект «Чистый воздух» входит в нацпроект «Экология», на его финансирование предполагается выделить более 120 млрд рублей из государственного бюджета.

27 марта в рамках проекта «Чистый воздух» специалисты Сибирской генерирующей компании демонтировали старую трубу на ТЭЦ-1 при помощи направленного взрыва в Красноярске. Первую трубу высотой 105 м ранее демонтировали в 2018 году, разобрав сначала вручную, а затем оставшуюся часть в 60 м разрушили с помощью взрыва. Третий подобный объект будет взорван в 2021 году. Взамен первой трубы возвели новую дымовую трубу высотой 275 м, в эксплуатацию ее планируется ввести летом 2020 года.