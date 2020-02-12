Сосательный табак снюс наносит человеческому организму больший вред, чем сигареты. Он находится во рту дольше, чем сигаретный дым, поэтому вредные вещества всасываются больше, и это может вызывать рак. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства объяснили, что никотин и другие химические вещества, находящиеся в снюсе, сначала попадают в слюну человека, а потом через слизистую рта оказываются в крови. Самые опасные компоненты, которые содержатся в снюсе — нитрозамины. Они образуются на этапе производства табака. Более 30 всасываемых веществ могут спровоцировать рак, сообщает телеканал «360».

Из-за сосательного табака может развиться рак рта, легких, пищевода и поджелудочной железы. Эксперты также предупредили, что при длительном употреблении снюса не исключены появления тахикардии, гипертонии, пародонтоза и других проблем с зубами, пишет «Федеральное агентство новостей».

Снюс особенно негативно сказывается на здоровье подростков — они перестают расти, возникают проблемы с памятью и концентрацией внимания, ослабляется иммунитет. При этом повышается возбудимость и агрессивность.

За полчаса из снюса в слюну может попасть до 22 мг никотина. Это в десятки раз больше, чем в крепкой сигарете. Из-за этого зависимость от него появляется очень быстро, а отказаться от вредной привычки тяжело.

5 февраля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал и рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ужесточении административных штрафов за распространение снюса и насвая.

Предлагается ввести штрафы в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.