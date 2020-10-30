Переохлаждение из-за ухудшения погодных условий снижает уровень иммунитета и делает организм более восприимчивым к вирусным инфекциям. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

«На заболеваемость влияют погодные факторы. Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям», — приводит РИА Новости её слова.

Пшеничная напомнила, что наличие других вирусов в организме может осложнять течение болезни, вызываемой коронавирусной инфекцией.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.