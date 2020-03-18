Почти все случаи коронавируса в России — завозные. Передача внутри страны — редкость. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских на брифинге в Екатеринбурге в среду, 18 марта.

Единичные случаи передачи вируса в России связаны с семейными контактами, прецедентов передачи заболевания в более дальний круг пока не было, цитирует его «Интерфакс».

Ранее 18 марта в регионе ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. До 12 апреля запрещены массовые мероприятия. Жителям области, прибывшим из неблагополучных по коронавирусу стран, а также проживающим с ними гражданам и лицам, имеющим предписания Роспотребнадзора, необходимо обеспечить самоизоляцию, сообщить о себе властям, незамедлительно обращаться к медикам при появлении симптомов.

17 марта в Свердловской области выявлен первый случай заражения. Заболевшая девушка недавно вернулась из круиза по Средиземному морю.

По данным на 18 марта, в России 147 заразившихся коронавирусом.